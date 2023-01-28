В Украине увеличилось количество людей, пользующихся государственными э-услугами — Finance.ua
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В Украине увеличилось количество людей, пользующихся государственными э-услугами

Личные финансы
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В Украине увеличилось количество людей, пользующихся государственными э-услугами
В Украине увеличилось количество людей, пользующихся государственными э-услугами
С 2020 года количество украинцев, пользующихся государственными э-услугами, выросло более чем на 10%.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.
В 2022 году 71,8% стали ежедневными пользователями интернета. У нас есть возрастная дифференциация, что люди старшего возраста меньше пользуются интернетом, но если еще 5-7 лет назад был типичный образ современного пользователя интернетом как чисто молодой человек, то сейчас абсолютное большинство до 60 лет пользуются ежедневно интернетом", — рассказал Грушецкий.

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Он отметил, что даже среди людей за 60 лет около половины пользуются интернетом каждый день. И только среди людей за 70 лет 58% вообще не пользуются интернетом.
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«Процент украинцев, которые в течение года по крайней мере один раз пользуются электронными услугами, мы видим с 2020 года стабильный рост этого показателя. Сначала с 52,6% до 60%, а сейчас уже 63,4%. 63,4% — это мощный показатель. Это люди, которые попробовали ту или иную услугу. Сейчас больше половины (51,6% — ред.) украинцев пользуются „Дія“. Причем еще в 2021 году это было около 30%, в 2020 — 12,7%», — сказал Грушецкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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