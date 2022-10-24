В Украине увеличилась помощь по беременности и родам — Finance.ua

В Украине увеличилась помощь по беременности и родам Сегодня 16:14 — Личные финансы

Пособие по беременности и родам от ФССУ выросло до почти 50 000 гривен. Об этом сообщили в Фонде социального стархования Украины.

Около 80 тысяч украинок обратились в Фонд социального страхования Украины за пособиями по беременности и родам с начала года. ФССУ продолжает финансировать декретные пособия, несмотря на условия военного положения, невозможность отдельных работодателей обработать е-больничные своих работниц и даже в случае выезда застрахованного лица за границу.

Также продолжает расти сумма выплат от Фонда — средний размер декретной помощи от ФССУ составил уже 49,5 тысячи гривен по итогам августа, это на 4,6 тысячи больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Как начисляется помощь

Пособие по беременности и родам финансируется Фондом и выплачивается застрахованному лицу в полном объеме одним платежом на основании листка нетрудоспособности, который создается с 30 недели беременности.

Размер

Ее размер рассчитывается путем умножения суммы среднедневной заработной платы на количество дней фактического пребывания в отпуске по беременности и родам. Обычно она длится 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

Однако в случае преждевременных, многоплодных родов или возникновения осложнений дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за средства ФССУ.

Пособие по беременности и родам от Фонда компенсирует 100% утраченной заработной платы (дохода) независимо от продолжительности страхового стажа женщины.

В то же время лицам, которые в течение 12 месяцев перед наступлением страхового случая имеют стаж менее 6 месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия, рассчитанного с двукратного размера минимальной заработной платы.

На пенсии По материалам:

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