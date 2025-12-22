В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников (детали)
Правительство утвердило создание и работу единого электронного Реестра оружейников для оборонных закупок.
Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Обновленный цифровой Реестр оружейников — это фундаментальный шаг к прозрачным оборонным закупкам. Правительство утвердило создание и работу единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, «это закрытая, защищенная система», которая:
- дает государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
- создает для производителей понятные и более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
- в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.
«Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, уменьшает ручные и неформальные договоренности и делает конкуренцию честной там, где она критически важна для обороноспособности страны», — указал министр.
По словам Шмыгаля, это решение — часть государственной антикоррупционной программы и «системного движения к современной, эффективной цифровой экосистеме, работающей на нужды войска».
