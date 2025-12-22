В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников (детали) Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Правительство утвердило создание и работу единого электронного Реестра оружейников для оборонных закупок.

Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Обновленный цифровой Реестр оружейников — это фундаментальный шаг к прозрачным оборонным закупкам. Правительство утвердило создание и работу единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, «это закрытая, защищенная система», которая:

дает государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;

создает для производителей понятные и более прозрачные правила участия в оборонных закупках;

в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.

«Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, уменьшает ручные и неформальные договоренности и делает конкуренцию честной там, где она критически важна для обороноспособности страны», — указал министр.

По словам Шмыгаля, это решение — часть государственной антикоррупционной программы и «системного движения к современной, эффективной цифровой экосистеме, работающей на нужды войска».

