0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине утвердили создание электронного реестра оружейников (детали)

Казна и Политика
19
Правительство утвердило создание и работу единого электронного Реестра оружейников для оборонных закупок.
Об этом сообщил в понедельник министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Обновленный цифровой Реестр оружейников — это фундаментальный шаг к прозрачным оборонным закупкам. Правительство утвердило создание и работу единой электронной базы производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, «это закрытая, защищенная система», которая:
  • дает государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
  • создает для производителей понятные и более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
  • в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.
«Реестр минимизирует коррупционные и безопасностные риски, уменьшает ручные и неформальные договоренности и делает конкуренцию честной там, где она критически важна для обороноспособности страны», — указал министр.
По словам Шмыгаля, это решение — часть государственной антикоррупционной программы и «системного движения к современной, эффективной цифровой экосистеме, работающей на нужды войска».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems