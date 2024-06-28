В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода — Finance.ua
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В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода

Технологии&Авто
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В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода
В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода
Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктура Украины терпит значительные разрушения. Мобильные операторы постоянно увеличивают покрытие населения мобильной связью и Интернетом. В среднем в месяц запускают 240 базовых станций.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
«За последние полгода установили рекордные 2 295+ вышек в более чем 300 населенных пунктах», — говорится в сообщении.
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Например, одна из недавно установленных базовых станций в Киевской области обеспечит более качественной связью и интернетом 2 400 человек в радиусе более 10 километров.
«В мае вместе с партнерами презентовали стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Одна из ключевых целей — 98% населения Украины к 2030 году имеет мобильную связь и широкополосный доступ в интернет», — отметили в Минцифры.
Сейчас этот показатель составляет 91%.
По материалам:
Finance.ua
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