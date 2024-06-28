В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода — Finance.ua

В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода Сегодня 17:20 — Технологии&Авто

В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода

Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктура Украины терпит значительные разрушения. Мобильные операторы постоянно увеличивают покрытие населения мобильной связью и Интернетом. В среднем в месяц запускают 240 базовых станций.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

«За последние полгода установили рекордные 2 295+ вышек в более чем 300 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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Например, одна из недавно установленных базовых станций в Киевской области обеспечит более качественной связью и интернетом 2 400 человек в радиусе более 10 километров.

«В мае вместе с партнерами презентовали стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Одна из ключевых целей — 98% населения Украины к 2030 году имеет мобильную связь и широкополосный доступ в интернет», — отметили в Минцифры.

Сейчас этот показатель составляет 91%.

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