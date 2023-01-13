В Украине упростят управление многоквартирными домами — Finance.ua

В Украине упростят управление многоквартирными домами Сегодня 11:18 — Личные финансы

В Украине упростят управление многоквартирными домами

Парламент принял в первом чтении законопроект, которым усовершенствуется процедура принятия решений совладельцами многоквартирных домов.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

«Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект „О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении управления многоквартирными домами“ (№ 7029). Принятие законопроекта позволит владельцам жилья оперативно принимать важные решения по управлению своим домом, даже когда совладельцы выехали в другие регионы или страны и физически не находятся дома», — говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о решении по эффективному использованию общего имущества, а также участию в программе Фонда энергоэффективности.

Среди новшеств, предусмотренных законопроектом, — введение возможности направления электронных сообщений о проведении собрания с согласия совладельцев.

Кроме того, совладельцам предоставят возможность проводить собрание полностью или частично в режиме видеоконференции и голосовать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи.

Также снижается порог голосов (до 50%) для принятия решений по управлению домом, за исключением вопросов отсоединения от сетей централизованного предоставления услуг.

В Минрегионе отмечают, что процесс голосования унифицируется как для домов из ОСМД, так и для тех, где ОСМД еще не создан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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