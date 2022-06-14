Нужно ли платить взносы ОСМД во время военного положения — Finance.ua

Нужно ли платить взносы ОСМД во время военного положения

Сегодня 08:31 — Личные финансы

У многих жителей многоквартирных домов, вынужденных покинуть свои дома, убегая от опасности российской агрессии, сейчас возникают недопонимания с ОСМД в вопросах уплаты взносов.

Об особенностях уплаты взносов ОСМД в период военного положения рассказали в центре по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

Известно, что начиная с 24 февраля 2022 года, Указом Президента Украины было введено военное положение, а Письмом № 2024/02.0-7.1 от 28.02.2022 года Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала форс-мажорное обстоятельство (обстоятельство непреодолимой силы) против Украины.

У многих граждан, знакомых с этими документами, возникает мнение, что в связи с военным положением, являющимся форс-мажорным обстоятельством, можно не платить взносы, установленные Решением Общего собрания ОСМД.

Да, действительно, Кабинетом Министров Украины было принято Постановление от 05 марта 2022 г. № 206 о «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения», в котором указано, что в условиях военного положения, до его прекращения или отмены в Украине запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образовавшуюся за несвоевременное или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение или остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.



Таким образом, в случае, если вы не сможете выполнять обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг в период военного положения, неустойки (штрафов, пени), инфляционного начисления, годовые проценты не будут начисляться, то есть после окончания военного положения у вас будет существовать долг, который будет состоять только из самих начислений.

А что с ОСМД

Но следует помнить, что такая форма управления многоквартирными домами, как ОСМД, не регулируется Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах». ОСМД не предоставляет никаких услуг, а взносы, уплачиваемые на счета ОСМД, тратятся на самообеспечение.

В то же время на правоотношения совладельца многоквартирного дома с ОСМД распространяется понятие форс-мажорных обстоятельств, поскольку обязательства возникают не только на основании договоров, но и на основании решений и закона, а именно на основании решения общего собрания, устава и закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома».

Таким образом, в случае несвоевременной уплаты взносов ОСМД в период военного положения ответственность не наступает.

Возможно ли уменьшить размер уплачиваемых взносов

Статьей 10 Закона Украины Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» четко предусмотрено, что уменьшение размера взноса возможно только по Решению Общего собрания Объединения. Также в силу того, что на правоотношения совладельца многоквартирного дома и ОСМД не распространяется Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», то подать на пересчет стоимости жилищно-коммунальных услуг нельзя.

Уменьшить размер взносов ОСМД возможно только по решению Общего Собрания, принятого большинством совладельцев (¾).

Ответственность за невыполнение решений Общего собрания ОСМД и неуплату взносов, как и за неоплату жилищно-коммунальных услуг, в период действия военного положения не применяется. То есть начислений и взысканий неустойки (штрафы, пени) не будет.

Следует понимать, что форс-мажор не отменяет уплаты взносов ОСМД, а только дает гарантию, что за этот период штрафные санкции не будут применены.

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