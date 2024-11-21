В Украине упростили условия пользования счетами в банках — Finance.ua

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В Украине упростили условия пользования счетами в банках

Казна и Политика
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В Украине упростили условия пользования счетами в банках
В Украине упростили условия пользования счетами в банках
Национальный банк Украины обновил порядок открытия и закрытия счетов. Образец подписи будет не обязателен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, НБУ исключил норму, которая предусматривает использование образца собственноручной подписи владельца счета — физического лица, физического лица-предпринимателя, доверенного лица при совершении операций по счетам этих лиц.
Это позволяет физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам, не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий во время пользования счетом.
НБУ предоставил право при подписании электронных документов использовать электронную подпись, если ее использование предварительно определено договором.
Также НБУ предоставил право небанковским поставщикам платежных услуг открывать платежные счета другим небанковским поставщикам платежных услуг исключительно для целей выполнения платежных операций за счет собственных средств.
Кроме того, НБУ уточнил норму относительно лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции.
Напомним, банки Украины сокращают количество отделений и банкоматов. Общее количество составляет 5,1 тысячи, банкоматов — 28,4 тысячи.
В то же время они увеличивают количество POS-терминалов в торговой сети, общее количество которых достигло 511 тысяч. Количество платежных карт достигло 53,6 млн.
По материалам:
РБК-Україна
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