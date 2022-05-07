В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет — Finance.ua

В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет

Сегодня 09:02 — Казна и Политика

В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, www.pexels.com

В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, а работодатели получили дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Что предусматривает новый закон:

упрощение процедуры предоставления статуса безработного и назначения пособия по безработице. Всем внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице;

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теперь посещать центр занятости лично не обязательно — достаточно подтвердить свой статус по телефону, с помощью мессенджера, электронной почты и т.п.;

люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также могут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости информирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получает в государственных реестрах;

работодатели будут иметь дополнительные экономические стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц;

ВПЛ, которые захотят открыть собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства;

усовершенствована программа предоставления пособия по частичной безработице. Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнения работ, предоставления услуг);

для работодателей упрощается возможность получить или продлить действие разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут направляться Госслужбе занятости любым удобным способом. Исключение будут составлять граждане рф и беларуси — здесь требуется согласование СБУ.

«Правительство и далее будет реализовывать политику максимального трудоустройства украинцев. Ведь это залог восстановления экономики из-за оживления производства и активизации потребительского спроса, а значит, и ускорения преодоления всех разрушительных последствий войны», — подытожила Свириденко.

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