Выплачивается ли компенсация за работу в выходной день со дня действия военного положения — Finance.ua

Выплачивается ли компенсация за работу в выходной день со дня действия военного положения

Сегодня 19:45 — Личные финансы

О выплате компенсации за работу в выходной день со времени действия военного положения пишет kadrovik.ua

Согласно части шестой статьи 6 Закона Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения не применяются нормы статьи 53 (длительность работы накануне праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой статьи 65, частей третьей-пятой статьи 67 и статей 71-73 (праздничные и нерабочие дни) Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ).

Таким образом, не применяются способы компенсации за работу в выходной день, предусмотренные статьей 72 КЗоТ.

В условиях работы работника в выходной день оплата производится за фактически выполненную работу как в рабочий день.

(В соответствии со статьей 72 КЗоТ работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Оплата за работу в выходной день рассчитывается по правилам статьи 107 КЗоТ).

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