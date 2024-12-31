В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом — Finance.ua
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В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом

Личные финансы
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В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом
В Украине упростили получение офицерских званий солдатами с боевым опытом
Украинские солдаты и сержанты с боевым опытом смогут получить офицерское звание по упрощенной процедуре.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, принятое решение поможет украинской армии стать более современной и реализовать опыт обороны:
«Мы упростили получение офицерских званий солдатами и сержантами с боевым опытом, и это правильные социальные лифты для армии».
Ранее в Министерстве обороны сообщалось об упрощении процедуры получения офицерского звания для мобилизованных медиков.
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В прошлом году парламент разрешил присваивать офицерские звания украинским военнослужащим, которые не успели получить высшее образование, однако уже имеют боевой опыт.
Также ранее стало известно, что теперь некоторые сотрудники украинской разведки, Службы безопасности, пограничной службы и Нацгвардии должны будут владеть английским языком.
По материалам:
УНІАН
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