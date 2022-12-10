В Украине упали продажи электромобилей — Finance.ua

В Украине упали продажи электромобилей Сегодня 21:12 — Личные финансы

В Украине упали продажи электромобилей

В ноябре украинцы приобрели более 2,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на +33% больше, чем в ноябре прошлого года и на —12,6% меньше, чем в октябре-2022. То есть продажи электромобилей снижаются четвертый месяц подряд, после пика в июле.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Учитывая террористические атаки россии на украинскую критическую инфраструктуру и проблемы со снабжением электроэнергией в прошлом месяце, такие показатели можно считать даже неплохими. Ведь несмотря на все риски, хоть и в меньших количествах, украинцы продолжают покупать электрические авто.

Динамика продаж электромобилей в Украине, ноябрь 2021 — ноябрь 2022, Інфографіка: eauto.org.ua

Большинство электромобилей в октябре (55,5%, 1194 шт.) привезли подержанными из-за границы. Из-за достаточно низкой покупательной способности украинцы выбирают подержанные машины из-за их более низкой стоимости. Дополнительным бонусом электромобилей является их бесплатное растаможивание.

На внутреннем рынке приобрели 32% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (688 шт.).

Доля продаж новых электроавто растет уже четвертый месяц подряд: в октябре показатель зафиксирован на уровне 11,5% (282 шт.) от общего количества. Это всего на 5 автомобилей меньше по сравнению с маем, когда на фоне топливного кризиса украинцы приобрели больше новых электромобилей.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Уже традиционно лидером на внутренних перепродажах подержанных электромобилей остается Nissan Leaf, опережающий номер 2 рейтинга более чем вдвое: 186 сделок купли-продажи по сравнению с 79 шт. у Volkswagen ID.4.

Инфографика: eauto.org.ua

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Лидером «свежепригнанных» электромобилей остается Nissal Leaf (246 шт.). На второе место поднялась Tesla Model 3 (129 шт.), а Volkswagen ID.4 (111 шт.), значительную часть которых привозят из Китая, опустился на третью строчку.

При этом, судя по динамике, у этой модели есть все шансы стать лидером импорта «электричек» из-за рубежа в будущем. Следует также отметить, что значительную часть этих моделей привозят из Китая.

Инфографика: eauto.org.ua

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам октября удерживает Volkswagen ID.4 (96 шт.). Второе место, как и в сентябре, заняла Honda M-NV (26 шт.), а третье — Hyundai Ioniq 5 (17 шт.). Четвертую и пятую позиции заняли две модели этого немецкого бренда: EQS (17 шт.) и EQC (14 шт.).

Инфографика: eauto.org.ua

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