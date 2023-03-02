В Украине упала средняя стоимость сельскохозяйственной земли — Finance.ua

В Украине упала средняя стоимость сельскохозяйственной земли Сегодня 21:01 — Личные финансы

В Украине упала средняя стоимость сельскохозяйственной земли

С 24 февраля по 1 марта заключено 52 693 сделки на рынке земли. Они охватывают площадь в 99534 га.

Об этом свидетельствуют данные Минюста.

Самыми активными регионами (по площади земель, в отношении которых зарегистрированы сделки) стали Днепропетровщина (10,2 тыс. га), Полтавщина (10 тыс. га), Кировоградщина (10 тыс. га), Виннитчина (9,9 тыс. га), Хмельнитчина (9,7 тыс. га).

За последний месяц было заключено 8386 сделок в пределах рынка земли по площади более 17,3 тыс. га.

В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 153 659 земельных сделок по площади в 344 061 га.

Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 5702 нотариуса. Всего заявлений — 6425, из них согласовано — 5579, отказ получили 846. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

Где больше всего продают и покупают землю? Лидерами по площадям земли, по которым зафиксированы сделки, за весь период являются:

Харьковщина (40,8 тыс. га),

Днепропетровщина (31,5 тыс. га),



Полтавщина (28,5 тыс. га);



Кировоградщина (28,3 тыс. га);



Хмельнитчина (21,5 тыс. га).

А что с ценами

Средняя стоимость 1 га земли в Украине составляет 39 тыс. грн. Такой показатель получен на основе 125 397 сделок по продаже земли по площади в 284 483 га.

В феврале 2023 года гектар земли по договорам купли-продажи выше всего оценивался в Ивано-Франковской области — 167 900 грн, Львовской — 128 143 грн, Киевской — 74 573, Винницкой — 60 805 и Закарпатской — 50 264.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.