В Украине уменьшилась доля тех, кто потерял доходы – НАБУ — Finance.ua

В Украине уменьшилась доля тех, кто потерял доходы – НАБУ Сегодня 17:00 — Личные финансы

Председатель Совета НАБУ Елена Коробкова отметила, что последние исследования благосостояния украинцев показывают положительные тенденции — благосостояние улучшается, уменьшается доля тех, кто остался без доходов. Об этом она рассказала в комментарии УНН.

"Конечно, сейчас у нас ситуация отличается от момента до полномасштабного вторжения. У людей остаются финансовые проблемы. К примеру, по сравнению с периодом до 24 февраля значительно снизился уровень занятости среди опрошенных, количество имеющих работу упало с 81% до 66%.

Однако мы уже можем выделить положительные тенденции.

Среди аудитории уменьшилась доля отмечающих негативные изменения в своей занятости или в доходах.

В последнем опросе значительно упала доля тех, кто отметил, что потерял все свои доходы или зарплату полностью; и в то же время возросла доля ответивших, что получает такую же по размеру зарплату или такие же доходы; и тех, у кого доходы даже выросли", — рассказала Коробкова.

Среди основной аудитории выросла доля тех, кто не экономит на регулярных тратах вообще. Этот показатель вырос с 11% до 16%. В частности, значительно сокращается экономия на одежде и обуви, на товарах по уходу за собой, продуктах питания, горючем для авто, коммунальных услугах и товарах для детей.

«Что лично меня настораживает в результатах опроса, это то, что среди внешних переселенцев значительно возросла доля тех, кто не планирует возвращаться в Украину вообще. Если раньше таких людей было 22%, то уже к концу лета их доля выросла до 40%», — рассказала Коробкова.

В общем, те, кто сейчас за границей, продолжают там обустраиваться. Уже 30% устроились на работу, на прошлую волну опроса таковых было 16%.

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УНН По материалам:

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