В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки — Finance.ua

В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки Сегодня 05:25 — Личные финансы

В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки

Сейчас качественные сортовые яблоки поступают в продажу по цене 12−18 гривен/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом говорится в сообщении EastFruit.

«Низкий спрос на яблоки и увеличение предложения этих фруктов осенних сортов заставляют украинских садоводов снижать отпускные цены в данном сегменте. Данная тенденция на украинском рынке наблюдается уже третью неделю подряд», — говорится в сообщении.

В частности, в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на данную продукцию.

Пока цены на яблоки в Украине уже фактически опустились до уровня цен в аналогичный период прошлого года.

Українські Новини По материалам:

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