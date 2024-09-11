В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки — Finance.ua

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В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки

Личные финансы
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В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки
В Украине третью неделю подряд дешевеют яблоки
Сейчас качественные сортовые яблоки поступают в продажу по цене 12−18 гривен/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом говорится в сообщении EastFruit.
«Низкий спрос на яблоки и увеличение предложения этих фруктов осенних сортов заставляют украинских садоводов снижать отпускные цены в данном сегменте. Данная тенденция на украинском рынке наблюдается уже третью неделю подряд», — говорится в сообщении.
В частности, в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают опускные цены на данную продукцию.
Пока цены на яблоки в Украине уже фактически опустились до уровня цен в аналогичный период прошлого года.
По материалам:
Українські Новини
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