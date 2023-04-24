В Украине стремительно дорожает курятина — Finance.ua
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В Украине стремительно дорожает курятина

Личные финансы
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В Украине стремительно дорожает курятина
В Украине стремительно дорожает курятина
В Украине после Пасхи изменятся цены на многие продукты. Стало известно, сколько в супермаркетах стоит курятина. Об этом сообщает НСН Украина.
Самое дешевое мясо в Украине за месяц подорожало. Куриные бедра, которые в марте продавали по 104,47 грн/кг, доступны по 107,95 грн/кг. В супермаркетах Варус это мясо продается по 103,90 грн/кг.
Куриные голени в прошлом месяце реализовали по 74,90 грн/кг. Во второй половине апреля средняя цена практически не изменилась — 74,95 грн/кг. В Варуссе их реализуют по 74,90 грн/кг.
Куриное филе подорожало со 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг. Оно более доступно в Новусе — 139 грн/кг.
По материалам:
agronews
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