В Украине стоимость молока бьет рекорды: какие цены на данный момент — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стоимость молока бьет рекорды: какие цены на данный момент

Личные финансы
46
Во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли — как в гривне, так и в пересчете на евро. Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.
Так, в декабре цены на молоко-сырье превысили уровень 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%.
«Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг), — самый высокий как минимум за последние десять лет», — подчеркнули эксперты.
Они добавили, что цена выше €40/100 кг (а именно €40,7/100 кг) наблюдалась в Украине за этот период только один раз — в ноябре 2021 года — и это явилось следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года.
Аналитики отмечают, что в 2023 году соответствующий уровень цены был также достигнут в ноябре, однако в декабре 2023 года, в отличие от ситуации двухлетней давности, цены продолжили свой рост (еще + 2%), достигнув исторического максимума.
Как следствие, разница между уровнем цен в Украине и странах ЕС в течение года постоянно сокращалась. Если в апреле-мае цена молока-сырья в Украине составляла 70% от среднего показателя по ЕС и, в частности, Польши, то с октября она составляет уже около 90% и постоянно сокращается", — отмечают они.
Как отмечают эксперты, это негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов отечественного производства, а значит, и на их конкурентоспособность, а также уровень расходов населения на этот вид пищевых продуктов.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.