В Украине стоимость молока бьет рекорды: какие цены на данный момент — Finance.ua

В Украине стоимость молока бьет рекорды: какие цены на данный момент Сегодня 06:40 — Личные финансы

Во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли — как в гривне, так и в пересчете на евро. Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Так, в декабре цены на молоко-сырье превысили уровень 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%.

«Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг), — самый высокий как минимум за последние десять лет», — подчеркнули эксперты.

Они добавили, что цена выше €40/100 кг (а именно €40,7/100 кг) наблюдалась в Украине за этот период только один раз — в ноябре 2021 года — и это явилось следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года.

Аналитики отмечают, что в 2023 году соответствующий уровень цены был также достигнут в ноябре, однако в декабре 2023 года, в отличие от ситуации двухлетней давности, цены продолжили свой рост (еще + 2%), достигнув исторического максимума.

Как следствие, разница между уровнем цен в Украине и странах ЕС в течение года постоянно сокращалась. Если в апреле-мае цена молока-сырья в Украине составляла 70% от среднего показателя по ЕС и, в частности, Польши, то с октября она составляет уже около 90% и постоянно сокращается", — отмечают они.

Как отмечают эксперты, это негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов отечественного производства, а значит, и на их конкурентоспособность, а также уровень расходов населения на этот вид пищевых продуктов.

УНІАН По материалам:

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