В Украине стартовало бета-тестирование онлайн-системы подачи заявлений на соцуслуги — Finance.ua

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В Украине стартовало бета-тестирование онлайн-системы подачи заявлений на соцуслуги

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В Украине стартовало бета-тестирование онлайн-системы подачи заявлений на соцуслуги
В Украине стартовало бета-тестирование онлайн-системы подачи заявлений на соцуслуги
В понедельник, 1 июля, началось бета-тестирование функционала электронного кейс-менеджмента, позволяющего подавать онлайн-заявления на социальные услуги. Прежде чем это заработает по всей Украине, возможности функционала испытают в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Какие функции будут тестировать

Подать заявление на одну или несколько социальных услуг, отслеживать статус своего обращения, планировать распределение нагрузки между работниками и подавать отчетность в е-форме — эти и другие функции в течение 3 месяцев будут тестировать представители структурных подразделений по социальной защите населения и поставщики социальных услуг Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей
«Стремимся оставить в прошлом бесконечные очереди, справки, отчеты и ожидания, а все „сэкономленное“ время направить на человека или семью, нуждающуюся в социальной поддержке», — сказала Оксана Жолнович, министр социальной политики.
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В преддверии бета-теста более полутысячи специалистов прошли специальное обучение, как работать с функционалом.
«Между тем, наша команда уже работает над обновлением, чтобы работать с функционалом было еще проще и удобнее», — поделился Константин Кошеленко, заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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По материалам:
Finance.ua
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