Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса — Finance.ua
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Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса

Личные финансы
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Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса
Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса
Главное управление Государственной налоговой службы разъяснило, как вернуть ошибочно уплаченный единый социальный взнос.
Возврат или переброс ошибочно/лишне уплаченных средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование осуществляется на основании заявления плательщика и осуществляется только в пределах счетов ЕСВ.
Образец заявления находится в приложении 1 приказа Министерства финансов Украины от 23.07.2021 г. № 417 «Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины) 09.09.2021 г. под № 1185/36 807).
Отмечается, что:
  • на каждую платежную инструкцию оформляется отдельное заявление, к которому прилагается копия платежной инструкции об уплате;
  • на платежной инструкции необходимо написать «согласно оригиналу», дата, подпись, ФИО руководителя или предпринимателя, печать при наличии (для юридических лиц);
  • на заявлении обязательно указывается: подпись, ФИО и печать при наличии (для юридических лиц);
  • в заявлении заполняются все пункты.
Заявление можно подать в Электронном кабинете плательщика через меню «Переписка с ГНС».
Заявление и платежный документ сканируется одним файлом в формате PDF.
Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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