Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса — Finance.ua

Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса Сегодня 14:14 — Личные финансы

Как оформить возврат ошибочно уплаченного единого социального взноса

Главное управление Государственной налоговой службы разъяснило, как вернуть ошибочно уплаченный единый социальный взнос.

Возврат или переброс ошибочно/лишне уплаченных средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование осуществляется на основании заявления плательщика и осуществляется только в пределах счетов ЕСВ.

Образец заявления находится в приложении 1 приказа Министерства финансов Украины от 23.07.2021 г. № 417 «Об утверждении Порядка зачисления в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврат излишне и/или ошибочно уплаченных средств» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины) 09.09.2021 г. под № 1185/36 807).

Отмечается, что:

на каждую платежную инструкцию оформляется отдельное заявление, к которому прилагается копия платежной инструкции об уплате;

на платежной инструкции необходимо написать «согласно оригиналу», дата, подпись, ФИО руководителя или предпринимателя, печать при наличии (для юридических лиц);



на заявлении обязательно указывается: подпись, ФИО и печать при наличии (для юридических лиц);



в заявлении заполняются все пункты.



Заявление можно подать в Электронном кабинете плательщика через меню «Переписка с ГНС».

Заявление и платежный документ сканируется одним файлом в формате PDF.

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