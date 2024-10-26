В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Honda (фото) — Finance.ua

В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Honda (фото)
В Украине стартовали продажи Honda HR-V 2025 модельного года. Компактный кроссовер прошел обновление.
Его подробности появились на официальном сайте Honda в Украине.
Кроссовер Honda HR-V 2025 узнается по новым решеткам радиатора, переднему бамперу и фонарям. В салоне немного изменили декор. Кроссовер сохранил «умные» задние кресла с подъемными подушками (Magic Seats), а объем его багажника составляет 319−974 л.
Как и раньше, на украинском рынке модель доступна исключительно в гибридном исполнении e: HEV со 131-сильным электромотором и 1,5-литровой бензиновой четвёркой на 107 л. с., которая играет роль генератора. Средний расход горючего составляет 5,4 л/100 км.
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Кроме того, претерпела изменения комплектация Honda HR-V. Базовый вариант Elegance (от 1 486 000 гривен) оснащен климат-контролем, камерой, адаптивным круиз-контролем, подогревом сидений, навигацией, датчиками дождя и света, а также набором систем безопасности.
Топовый вариант Advance Style Plus (1 765 000 гривен) добавляет панорамную крышу, отделку кожей, камеры кругового обзора, контроль «слепых» зон, подогрев руля, электропривод двери багажника.
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