В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Honda (фото) — Finance.ua

В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Honda (фото) 26.10.2024, 00:17 — Технологии&Авто

В Украине стартовали продажи нового компактного кроссовера Honda (фото), Фото: Honda

В Украине стартовали продажи Honda HR-V 2025 модельного года. Компактный кроссовер прошел обновление.

Его подробности появились на официальном сайте Honda в Украине.

Кроссовер Honda HR-V 2025 узнается по новым решеткам радиатора, переднему бамперу и фонарям. В салоне немного изменили декор. Кроссовер сохранил «умные» задние кресла с подъемными подушками (Magic Seats), а объем его багажника составляет 319−974 л.

Фото: Honda

Как и раньше, на украинском рынке модель доступна исключительно в гибридном исполнении e: HEV со 131-сильным электромотором и 1,5-литровой бензиновой четвёркой на 107 л. с., которая играет роль генератора. Средний расход горючего составляет 5,4 л/100 км.

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Кроме того, претерпела изменения комплектация Honda HR-V. Базовый вариант Elegance (от 1 486 000 гривен) оснащен климат-контролем, камерой, адаптивным круиз-контролем, подогревом сидений, навигацией, датчиками дождя и света, а также набором систем безопасности.

Фото: Honda

Топовый вариант Advance Style Plus (1 765 000 гривен) добавляет панорамную крышу, отделку кожей, камеры кругового обзора, контроль «слепых» зон, подогрев руля, электропривод двери багажника.

Фокус По материалам:

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