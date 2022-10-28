В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео) — Finance.ua

В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео) Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео)

Украинская компания «Укрспецсистемс» разработала и презентовала 27 октября новый БПЛА «Шарк». Беспилотник устойчив к работе в условиях РЭБ, а также может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Компания начала работать над БПЛА уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения россии.

«Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник — от идеи до производства. „Шарк“ может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня», — рассказали в компании.

По данным информационного агентства Министерства обороны Украины АрмияINFORM, «Шарк» имеет следующие ТТХ:

время полета — более 2 часов;

дальность связи — 60 км;

практический потолок — 2000 м;

камерная система — Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;

общая масса — 10 кг;

размах крыльев — 1,91 м;

максимальная скорость полета — 150 км/ч.

Діло По материалам:

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