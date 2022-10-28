В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео) — Finance.ua
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В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео)

Технологии&Авто
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В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео)
В Украине создали новый беспилотник «Шарк» (видео)
Украинская компания «Укрспецсистемс» разработала и презентовала 27 октября новый БПЛА «Шарк». Беспилотник устойчив к работе в условиях РЭБ, а также может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Компания начала работать над БПЛА уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения россии.
«Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник — от идеи до производства. „Шарк“ может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня», — рассказали в компании.
По данным информационного агентства Министерства обороны Украины АрмияINFORM, «Шарк» имеет следующие ТТХ:
  • время полета — более 2 часов;
  • дальность связи — 60 км;
  • практический потолок — 2000 м;
  • камерная система — Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;
  • общая масса — 10 кг;
  • размах крыльев — 1,91 м;
  • максимальная скорость полета — 150 км/ч.
По материалам:
Діло
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