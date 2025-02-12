В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с помощью ИИ — Finance.ua

В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с помощью ИИ Сегодня 05:44 — Технологии&Авто

Министерство обороны Украины прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в том числе с привлечением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Проект направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций, обмен опытом между украинскими и международными партнерами.

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«Полигон, находящийся в распоряжении Минобороны, может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения», — подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности, начальник отдела управления информацией противоминной деятельности управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Ольга Дробот.

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Она отметила, что новейшие технологии и их развитие позволяют существенно ускорить процесс нетехнического обследования территорий, а затем гуманитарного разминирования, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.

Кроме того, обсуждаются новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий, а также использование нейросетей для автоматического распознавания минных полей и интеграции современных алгоритмов искусственного интеллекта в процессы планирования и безопасного разминирования.

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