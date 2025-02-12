В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с помощью ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине создадут полигон для тестирования технологий разминирования с помощью ИИ

Технологии&Авто
13
Министерство обороны Украины прорабатывает возможность создания современного испытательного полигона для тестирования новых технологий, используемых в процессах разминирования, в том числе с привлечением искусственного интеллекта.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Проект направлен на повышение эффективности гуманитарного разминирования, апробацию инноваций, обмен опытом между украинскими и международными партнерами.

Читайте также: ИИ в Украине будет помогать трудоустраивать безработных

«Полигон, находящийся в распоряжении Минобороны, может стать уникальной платформой для проведения совместных исследований, испытаний и обучения», — подчеркнула представитель секретариата Национального органа противоминной деятельности, начальник отдела управления информацией противоминной деятельности управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Ольга Дробот.

Читайте также: Зарплаты военных в 2025 году

Она отметила, что новейшие технологии и их развитие позволяют существенно ускорить процесс нетехнического обследования территорий, а затем гуманитарного разминирования, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.
Кроме того, обсуждаются новые подходы к анализу спутниковых и аэрофотосъемок для картографирования заминированных территорий, а также использование нейросетей для автоматического распознавания минных полей и интеграции современных алгоритмов искусственного интеллекта в процессы планирования и безопасного разминирования.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.