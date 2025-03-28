В Украине создадут еще четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных — Finance.ua

В Украине создадут еще четыре межрегиональных реабилитационных центра для военных Сегодня 08:25 — Казна и Политика

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник на расширенном заседании Совета безбарьерности заявил о создании четырех реабилитационных центров для военных, где они смогут получить квалифицированную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Одной из ключевых тем встречи стала доступность качественной медицинской помощи военным. Бригадный генерал юстиции Мельник презентовал два стратегических проекта Минобороны, которые имеют целью укрепить систему военной медицины — «Центры восстановления и здоровья» и «Пакет раненого».

Первый проект «Центры восстановления и здоровья» предполагает создание сети современных военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья.

Второй проект «Пакет раненого — это структурированная система натуральной помощи для всех раненых военнослужащих. Комплект будет содержать 30 наименований — в частности, адаптивную одежду и средства личной гигиены, необходимые на этапе стабилизации и последующего лечения.

По данным чиновника, в 2024 году десятки тысяч военных обращались за психологической помощью и проходили реабилитацию, но реальная потребность в таких услугах в разы больше.

«Система военных госпиталей в Украине не рассчитана на такую ​​нагрузку. Поэтому Минобороны запускает масштабный проект создания сети военно-медицинских центров реабилитации и ментального здоровья. До конца 2025 года Минобороны создаст четыре межрегиональных реабилитационных центра, которые смогут одновременно принимать до 1 730 военных», — сообщил Мельник.

Діло По материалам:

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