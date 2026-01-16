В Украине создадут «цифровой дашборд», который будет показывать реальное положение дел в стране Сегодня 18:38

В Украине создадут «цифровой дашборд», который будет показывать реальное положение дел в стране

Правительство приняло постановление о запуске новой системы управления на основе открытых данных. Система должна помочь властям быстрее выявлять проблемы и принимать обоснованные решения, а гражданам контролировать эффективность работы государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Ранее ключевые данные хранились в разных реестрах и ведомственных системах, что усложняло комплексный анализ развития страны. Даже при наличии информации, государство часто не могло оперативно увидеть полную картину и вовремя отреагировать.

Новая система будет работать как «цифровой дашборд» с двумя интерфейсами.

Будем запускать систему поэтапно. Сначала сфокусируемся на внутренней части госслужащих, чтобы наладить качественную оценку эффективности государственных политик. Затем откроем публичные дашборды для граждан.

После этого предусмотрено открытие публичных дашбордов для граждан.

Цифровой дашборд для госслужащих

Для госслужащих система будет собирать и обрабатывать данные из разных государственных реестров в реальном времени. Это позволит:

видеть динамику изменений;

планировать мероприятия на основе фактов, а не предположений;

оперативно реагировать на вызовы, особенно в условиях военного положения.

Публичные дашборды для граждан

Второй интерфейс системы будет нацелен на людей. В перспективе украинцы смогут просматривать аналитические данные о положении дел в государстве в формате понятных графиков и визуализаций. Это позволит:

видеть реальные результаты работы органов власти;

оценивать эффективность государственных решений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.