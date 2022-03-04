В Украине создадут 4 фонда восстановления – Шмигаль — Finance.ua

В Украине создадут 4 фонда восстановления – Шмигаль

Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Кабинет министров начинает работу над созданием четырех фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе обращения.

«По поручению президента правительство начинает работать над созданием 4-х фондов. Средства этих фондов пойдут на восстановление Украины», — сказал Шмигаль.

Первый — Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры.

«Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу, каждый мост и дорогу», — заявил премьер.

Второй — Фонд обновления и трансформации экономики.

«Мы будем просить наших партнеров одобрить для нас так называемый украинский План Маршалла. Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну», — сказал он.

Третий — Фонд обслуживания и погашения долга.

«Несмотря на войну, Украина выполняет все свои обязательства. 1 марта Минфин произвел купонную выплату в размере 292 миллионов долларов по еврооблигациям. Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая, какой груз сегодня лежит на нас», — сообщил Шмигаль.

Четвертый — Фонд поддержки пострадавшего бизнеса.

«Мы видим, сколько предпринимателей и компаний помогают нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели изгнать врага с нашей земли. Наша задача — помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию», — заявил премьер.

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