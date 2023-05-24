В Украине создадут 11 тысяч рабочих мест — Finance.ua

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В Украине создадут 11 тысяч рабочих мест

Личные финансы
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В Украине создадут 11 тысяч рабочих мест
В Украине создадут 11 тысяч рабочих мест, Фото: freepik.com
За почти год действия правительственной программы «єРобота» 4600 предпринимателей получили от государства гранты для начала и развития бизнеса на 3 млрд грн. В Минэкономики ожидают, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест.
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Национального телемарафона.
«По результатам первого года действия программы „єРобота“ было выдано 4600 грантов на общую сумму почти 3 млрд грн. Из них по программе „Собственное дело“, по которой можно получить микрогрант до 250 тыс. грн на старт или расширение бизнеса, уже выдано 4189 микрогрантов на 1 млрд грн. Мы ожидаем, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест», — рассказала Бережная.

Недавние изменения в программе

Замминистра напомнила, что программа «Собственное дело» действует с июля прошлого года, и за это время Минэкономики несколько раз вносило изменения в нее.
В частности, недавние изменения предполагают расширение направлений использования микрогранта — теперь предприниматели смогут приобрести за эти средства транспортные средства, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.
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Также был увеличен с 15 до 20 рабочих дней срок, в течение которого человек, выигравший грант, должен зарегистрироваться как ФЛП, если он не является предпринимателем, и заключить соглашение на получение микрогранта и открыть банковский счет для зачисления средств.

Главная цель программы

Ключевой целью грантовых программ является создание рабочих мест. В частности, получатель микрогранта должен создать 1−2 рабочих места в зависимости от суммы гранта и трудоустроить на них людей.
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«Мы обязали Госслужбу занятости предлагать предпринимателю на эти рабочие места кандидатов из официально зарегистрированных безработных. Поскольку работу нужно предоставлять в первую очередь тем, кто нуждается в ней больше всего. Если же выигравший грант в течение 6 месяцев с момента перечисления средств не трудоустроил людей на созданные рабочие места, он обязан вернуть грант государству. Это невыполнение ключевого условия предоставления микрогранта, поэтому средства должны быть возвращены», — отметила Бережная.
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По материалам:
Finance.ua
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