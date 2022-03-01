В Украине состоялся первый тест Starlink: скорость — до 200 Мбит/с — Finance.ua
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В Украине состоялся первый тест Starlink: скорость — до 200 Мбит/с

Сегодня 10:42Технологии&Авто
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В Украине состоялся первый тест Starlink: скорость — до 200 Мбит/сВ Украине состоялся первый тест Starlink: скорость — до 200 Мбит/с, Фото: facebook.com
Инженер из Киева Олег Кутков провел у себя дома тест спутникового интернет Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина! Приемник разместил прямо за моим окном, даже без регулировки и с отключенными моторами», — сказано в сообщении.
Максимальная скорость некоторое время была 200 Мбит/с.
Кутков объяснил, что приобрел оборудование для получения интернета давно, но до сих пор оно не ловило сигнал.
В комментарии под постом он написал, что, когда услышал о доступности Starlink в Украине, решил протестировать оборудование.
«На днях Маск написал, что теперь сервис работает в Украине. Я проверил, у меня не работало, стал общаться с народом из SpaceX, решали вопросы — и вот мой первый официальный тест», — написал он.
Напомним, вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Максу с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.
28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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