В Украине снизят стоимость полисов «Зеленая карта» — Finance.ua
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В Украине снизят стоимость полисов «Зеленая карта»

Личные финансы
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В Украине снизят стоимость полисов «Зеленая карта»
В Украине снизят стоимость полисов «Зеленая карта»
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 3 октября 2022 года вводит новые тарифы на полисы «Зеленая карта» для выезжающих за границу, сообщается на сайте Бюро.
Согласно сообщению, МТСБУ перечислило стоимость страховых сертификатов в сторону понижения на 5,5%.
Последнее изменение тарифов было 26 июля 2022 года в сторону повышения на 26,3%.
Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа, Молдова. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

Новые цены

  • стоимость полиса «Зеленая карта» в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей снижается до 863 грн (ранее — 913 грн), для автобусов — до 3 244 грн (было 3 429 грн), для грузовых автомобилей — до 2 037 грн (было 2153 грн);
  • стоимость «Зеленая карта» на один месяц для легковых автомобилей составляет теперь 1 375 грн (ранее 1 453 грн), автобусов — 4 506 грн (было 4 763 грн), грузовиков — 2 703 грн (было 2 858 грн);
  • стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей — 6 103 грн и 7 555 грн соответственно, для автобусов — 15 773 грн и 29 293 грн, для грузовых автомобилей — 12 799 грн и 24 156 грн соответственно;
  • стоимость полисов для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых автомобилей на 15 дней составит 629 грн (ранее 665 грн), на один месяц — 925 грн (было 978 грн), на полгода — 2 121 грн (2 242 грн), на год — 302 грн (было 3193 грн).
«Зеленая карта» — система страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства. Действие полиса распространяется на территорию 44 стран Европы, Азии и Африки.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
Finance.ua
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