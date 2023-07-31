В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто — Finance.ua
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В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто

Личные финансы
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В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто
В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто
В Украине с 1 августа легковые автомобили и пассажирский транспорт смогут пересекать границу по электронной очереди. Рассказываем, где заработает услуга и как она скажется на потоке машин, пересекающих границу.
Так, 28 июля Кабинет министров Украины принял решение расширить услугу «єЧерга» на легковые автомобили и пассажирский транспорт. Раньше электронная очередь была предназначена только для грузовиков.

Где заработает услуга и что изменится для граждан

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение расширить услугу «єЧерга» на легковые автомобили и пассажирский транспорт позволит уменьшить очередь на границу, а также сделает пересечение более комфортным.
Как рассказали в Укртрансбезопасности, услуга для автобусов должна заработать в тестовом режиме 1 августа в Международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск».
Записаться в электронную очередь автомобилисты могут на сайте echerha.gov.ua. Запись открывается 31 июля.

Как записаться в єЧергу водителю автобуса?

  • заходите на сайт. Нажимаете «Встать в очередь»;
  • выбираете «Автобус» и нажимаете «Встать в очередь»;
  • выбираете пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск. Для автобусов»;
  • заполнить данные водителя, данные автобуса;
  • проверяете все внесенные данные и подтверждаете свое действие;
  • водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу;
  • приехать в ПП в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.
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Следует отметить, что данные о водителе или транспортном средстве можно изменить 1 раз. В этом случае ваше место в очереди будет сохранено.
В мае 2023 года стало известно, что электронную очередь на пересечение границы хотят запустить на 16 пунктах пропуска. С конца прошлого года система была успешно протестирована в двух пунктах пропуска. Теперь электронная очередь станет доступной для всех водителей, пересекающих границу.
По материалам:
visitukraine.today
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