В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто — Finance.ua

В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине с 1 августа заработает єЧерга для пассажирских автобусов и легковых авто

В Украине с 1 августа легковые автомобили и пассажирский транспорт смогут пересекать границу по электронной очереди. Рассказываем, где заработает услуга и как она скажется на потоке машин, пересекающих границу.

Так, 28 июля Кабинет министров Украины принял решение расширить услугу «єЧерга» на легковые автомобили и пассажирский транспорт. Раньше электронная очередь была предназначена только для грузовиков.

Где заработает услуга и что изменится для граждан

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение расширить услугу «єЧерга» на легковые автомобили и пассажирский транспорт позволит уменьшить очередь на границу, а также сделает пересечение более комфортным.

Как рассказали в Укртрансбезопасности, услуга для автобусов должна заработать в тестовом режиме 1 августа в Международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск».

Записаться в электронную очередь автомобилисты могут на сайте echerha.gov.ua . Запись открывается 31 июля.

Как записаться в єЧергу водителю автобуса?

заходите на сайт. Нажимаете «Встать в очередь»;

выбираете «Автобус» и нажимаете «Встать в очередь»;



выбираете пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск. Для автобусов»;



заполнить данные водителя, данные автобуса;



проверяете все внесенные данные и подтверждаете свое действие;



водитель автобуса может продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу;



приехать в ПП в указанное время, пройти проверку и пересечь границу.



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Следует отметить, что данные о водителе или транспортном средстве можно изменить 1 раз. В этом случае ваше место в очереди будет сохранено.

В мае 2023 года стало известно, что электронную очередь на пересечение границы хотят запустить на 16 пунктах пропуска. С конца прошлого года система была успешно протестирована в двух пунктах пропуска. Теперь электронная очередь станет доступной для всех водителей, пересекающих границу.

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