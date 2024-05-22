В Украине рождаются без активов, и это ненормально — Котанкин Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Фильм «Уолл стрит», вышедший в 1985 году, или книга «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лифевра — это те примеры, которые привели финансовые эксперты относительно своих предпочтений на тему инвестирования. Впрочем, эксперты почти единогласно придерживаются мнения, что главная помощь в инвестировании — не количество просмотренных кинолент или перечитанных книг, а именно опыт.

Именно опыт в инвестировании и вообще, куда выгодно сейчас инвестировать в Украине, обсуждали специалисты на дискуссии, которая состоялась в рамках Invest Talk Summit-2024

Слева направо: Павел Бойко, Руслан Романчук, Дмитрий Карпиловский, Олег Котанкин, Эрик Найман, Иван Компан

Одним из первых, кто высказался на этой дискуссии о важности инвестирования, стал предприниматель, инвестор с 10-летним опытом и волонтер, а также участник украинских и международных бизнес-сообществ, спикер саммитов и благотворительных форумов в Украине и ЕС — Олег Котанкин.

«Инвестирование — это не об интересе, это о необходимости. На определенном этапе развития своего капитала и своего заработка вам просто необходимо инвестировать. Книга — это хорошо. Однако даже бестселлер NYT не даст вам того эмпирического опыта, который можно получить, просто инвестируя даже небольшие суммы. Поэтому, мое мнение, во-первых: это необходимость, а второй момент — лучше свой опыт, чем книга», — отметил Котанкин. Управляющий партнер группы инвестиционных компаний Blackshield Capital с офисами в Киеве, Лондоне, Цюрихе и Дубае Руслан Романчук сказал, что жизнь и реалии рынка сейчас не прописаны в книгах. Поэтому, по его мнению, реальность — это лучшая книга и лучший фильм. С ним согласился и инвестор, а также соучредитель «УкрИнвестКлуба» Дмитрий Карпиловский, который отметил, что не существует и не может существовать хорошего кино или книги об инвестициях. Потому что кино и книги романтизируют именно то, что никакой причастности к инвестиции не имеет. Он также добавил, что книги читал бы о чем-то другом, а знания об инвестициях достигаются практикой, а также болезненным опытом.

Чтобы зарабатывать, Карпиловский нашел для себя такую ​​узкую нишу, как специализированная доходная недвижимость.

«Она, в отличие от большинства недвижимости в Украине, выигрывает от того, что у нас сейчас происходит. Я делаю ставку на маленькие города, делаю ставку на внутренних переселенцев, делаю ставку на внутренний туризм, делаю ставку на локации, где никогда не было достаточного количества качественной современной недвижимости. А сейчас есть запрос в этих местах на эту качественную и современную недвижимость. Я делаю ставку на сегмент, на который есть спрос у инвесторов, а предложения нет. Это апарт-отели, коттеджи, сервисная недвижимость и хостелы», — сказал эксперт.

Котанкин, в свою очередь, считает, что доходная недвижимость может быть частью портфеля, но в то же время отмечает, что у каждого стратегия должна быть своя. Сам эксперт инвестирует в недвижимость, альтернативную энергетику и фондовый рынок. Он считает, что одно из золотых правил инвестора — диверсификация.

«Нам нужно инвестировать в несколько активов, потому что делать всю ставку на „зеро“ — это всегда плохая идея. То есть иметь активы желательно в разных странах, в разных юрисдикциях, у разных брокеров, в разных компаниях. Что касается фондового рынка, то здесь, как вы знаете, есть ориентир в виде S&P500. Любой с управляющими активами хочет превзойти его доходность, но я знаю очень много тех, кто управляет активами и, к сожалению, далеко не всем это удается», — сказал Котанкин.

Он рекомендует сделать первым шагом в инвестировании приобретение широкого ETF на индекс.

А вот Эрик Найман, являющийся основателем и управляющим партнером инвестиционной компании Hug’s, инвестирует в американский рынок акций и считает, что в инвестировании следует придерживаться баланса.

«У меня большие опасения относительно 2025 года, поэтому у меня стоит „горизонт“ инвестирования — январь 25-го. Это уже когда инаугурация пройдет, следующий президент войдет в Белый дом. Меня устроит доходность в этом году 10% годовых в долларах. Я на сегодня храню под 5% годовых в Interactive Brokers в США. Я инвестирую в американский рынок акций, и уже здесь начинается сбалансированная стратегия», — сказал он.

Важную роль, если не самую важную, играют в инвестировании риски. Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан не видит в Украине тех возможностей, которые компенсируют существующие риски.

«Если вы назовете мне пару более или менее прозрачных бизнесов, где можно зарабатывать выше 35−40%, чтобы компенсировать стоимость капитала, я вам буду очень благодарен. Думаю, за такую ​​стоимость капитала в эти инвестиции: в украинскую недвижимость, ОВГЗ, все остальное, это все теряет смысл, потому что риски не компенсируются», — говорит Компан.

Отдельно была обсуждена тема, какие есть критерии по поиску актива с большим потенциалом для роста. Так, Карпиловский заметил следующее:

«Давайте честно, если искать активы с высоким потенциалом роста, вы будете искать активы с высоким риском. Если завтра появляется надежный банковский депозит, надежный, как в швейцарском банке, надежный, как биткоин , то этот продукт очень быстро абсорбирует много денег с рынка и либо перестанет быть надежным, либо перестанет быть доходным. Я верю, что если вы хотите найти актив с высокой доходностью, вы должны купить себе к нему доступ либо через большую инвестицию времени, либо через готовности брат, как инвестор на себя высокий риск. И эти два фактора мне кажутся наиболее важными», — сказал специалист.

Эксперт также добавил, что наибольшей ошибкой инвесторов является то, что они не желают углубляться в детали. Идут за трендом или покупают что-нибудь на доверии или авторитете. Он отметил, что без глубокого погружения в вопрос это всегда заканчивается плохо.

Найман тем временем считает, что важный момент состоит в том, что контролировать рынок невозможно. Он сказал, что на рынке чем меньше действуешь, тем лучше. Отдельно он рассказал о приходе молодежи в инвестирование.

«Какая задача молодежи? Быстро разбогатеть. Если молодой человек приходит на рынок заработать, но он понимает, что в первую очередь зарабатывает опыт — нет вопросов. Деньги — не факт, что заработает, а вот опыт — точно. Это, как у предпринимателя. Когда он открывает первый бизнес, то, вероятнее всего, будет убыток. Так может быть и со вторым и третьим. Если есть наставник — хорошо. Если есть семья как наставник, шансы растут. Главное — понимать, что ты можешь „влететь“, и это не проблема», — сказал Найман.

Тем не менее, главной проблемой является отсутствие активов с рождения. По крайней мере, так считает Котанкин.

«В Европе есть страны, в которых существуют 100-летние деньги. Например — Швейцария, Испания. После Второй мировой войны Испания, которая не принимала напрямую там участия, стала в авангарде развития стран в Европе. И там уже существенная прослойка людей, которые были богаты сразу после войны. Даже сейчас они свои состояния только увеличили. Этого, к сожалению, не происходит у нас в стране. Попытайтесь уговорить европейца забрать средства из своего банка и купить американские облигации. Это сложно сделать. Почему так происходит? Потому что мы родились без активов. В Европе очень много стран, где уже в семьях рождаются с миллионами», — сказал он.

Чтобы это изменить, специалист считает, что нужно изменить сам подход к инвестициям: выбирать другие инструменты или где-то диверсифицировать.

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