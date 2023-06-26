В Украине резко возросла цена на картофель — Finance.ua

В Украине резко возросла цена на картофель Сегодня 04:09 — Личные финансы

На сегодняшний день цена на прошлогодний картофель в Украине варьируется в пределах 9−12 грн/кг, что в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit , столь стремительное удорожание в сегменте прошлогоднего картофеля, связанное с фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке.

Также эксперты напомнили, что практически в течение всего сезона цена на картофель урожая 2022 года удерживалась на достаточно низком уровне, и только в конце текущего сезона украинские производители смогли существенно повысить отпускные цены на свою продукцию. Поэтому прошлогодний картофель в Украине уже поступает в продажу в среднем на 87% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем с началом массового сбора средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию в Украине снова стала снижаться.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.