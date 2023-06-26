В Украине резко возросла цена на картофель — Finance.ua
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В Украине резко возросла цена на картофель

Личные финансы
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На сегодняшний день цена на прошлогодний картофель в Украине варьируется в пределах 9−12 грн/кг, что в среднем на 50% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, столь стремительное удорожание в сегменте прошлогоднего картофеля, связанное с фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке.
Также эксперты напомнили, что практически в течение всего сезона цена на картофель урожая 2022 года удерживалась на достаточно низком уровне, и только в конце текущего сезона украинские производители смогли существенно повысить отпускные цены на свою продукцию. Поэтому прошлогодний картофель в Украине уже поступает в продажу в среднем на 87% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
Вместе с тем с началом массового сбора средних сортов капусты в украинских хозяйствах цена на данную продукцию в Украине снова стала снижаться.
По материалам:
УНІАН
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