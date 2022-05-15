В Украине резко подорожало мясо: названы новые цены — Finance.ua
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В Украине резко подорожало мясо: названы новые цены

Сегодня 20:21Личные финансы
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В Украине в мае по сравнению с прошлым месяцем изменились цены на мясо.
Куриная голень подорожала с 62,90 грн/кг до 64,90 грн/кг, куриное филе — с 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг. А куриное бедро, наоборот, подешевело — с 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг.
Почти на 8 грн подорожал килограмм свиной грудинки — сейчас стоит в среднем 117,45 грн. Подорожал также и свиной ошеек — со 158,94 грн/кг до 162,44 грн/кг. Почти не изменились цены на свиную лопатку и шашлык — стоят в среднем 117,45 грн/кг и 144,50 грн/кг соответственно. А цены на подбрюшину снизились с 118,74 грн/кг до 114,45 грн/кг, на свиные ребра — с 123,39 грн/кг до 117,50 грн/кг.
Вместе с тем килограмм гуляша из говядины подорожал с 242,28 грн до 247,45 грн. Говяжьи ребра в цене не изменились и стоят 160 грн/кг.
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По материалам: УНІАН
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