В Украине реформируют систему государственного резерва — Finance.ua

В Украине реформируют систему государственного резерва Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В Украине реформируют систему государственного резерва

Верховная Рада поддержала проект закона о государственных резервах. За правительственный проект закона проголосовали 255 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Проект № 9079 имеет целью реформирование действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

«Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования базируются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина», — говорится в пояснительной записке.

Документом предусматривается:

разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;

предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;

законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;

усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;

предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;

ввести вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и дисциплинировать субъектов хозяйствования;

установить, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;

освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;

создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

Справка Finance.ua:

в феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами;

как объяснил премьер-министр, предыдущий госрезерв, существовавший с 1991 года, долгое время оставался наследием советской системы. Сегодня же предлагается коренным образом изменить подход к его работе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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