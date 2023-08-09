В Украине реформируют систему государственного резерва — Finance.ua

В Украине реформируют систему государственного резерва
Верховная Рада поддержала проект закона о государственных резервах. За правительственный проект закона проголосовали 255 депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект № 9079 имеет целью реформирование действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.
«Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования базируются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина», — говорится в пояснительной записке.
Документом предусматривается:
- разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
- предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
- законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
- усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
- предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
- ввести вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и дисциплинировать субъектов хозяйствования;
- установить, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;
- освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;
- создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.
Справка Finance.ua:
- в феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что реформа государственных резервов необходима, чтобы Украина в любой момент времени была обеспечена всеми первоочередными вещами;
- как объяснил премьер-министр, предыдущий госрезерв, существовавший с 1991 года, долгое время оставался наследием советской системы. Сегодня же предлагается коренным образом изменить подход к его работе.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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