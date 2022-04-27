В Украине разрешили не выдавать чеки из POS-терминалов — Finance.ua
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В Украине разрешили не выдавать чеки из POS-терминалов

Сегодня 15:17Финтех и Карты
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В Украине разрешили не выдавать чеки из POS-терминаловВ Украине разрешили не выдавать чеки из POS-терминалов
Украинцам теперь могут не выдавать чеки из POS-терминалов, которые фиксируют оплату картой. Речь идет именно о чеках терминалов, а не о кассовых чеках.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«К сожалению, в условиях войны логистические связи нарушились, поэтому сейчас банкам сложно обеспечить наличие терминальной бумаги для печати чеков POS-терминалами», — пояснили в Нацбанке.
Как отмечается, Национальный банк предусмотрел, что банки могут не выдавать пользователям платежных карт чеки при совершении безналичных расчетов через pos-терминал.
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«В то же время, чтобы защитить права пользователей платежных карт, Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала», — добавляет регулятор.
Это означает, что даже без такого чека клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.
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По материалам: Finance.ua
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