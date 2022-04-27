В Украине разрешили не выдавать чеки из POS-терминалов — Finance.ua

«В то же время, чтобы защитить права пользователей платежных карт, Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала», — добавляет регулятор.
Это означает, что даже без такого чека клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.
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