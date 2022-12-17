В Украине разработали план, чтобы избежать блэкаута — эксперт — Finance.ua
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В Украине разработали план, чтобы избежать блэкаута — эксперт

Энергетика
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В Украине разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы во избежание блэкаута.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона.
«Есть план, разработанный с участием Офиса президента, правительства и „Укрэнерго“ для повышения уровня безопасности нашей энергосистемы», — отметил он.
При этом добавил, что последняя волна обстрелов российских оккупантов «не принесла нового блэкаута, хотя все мы очень боялись».
«Тот комплекс мер, который был проведен в национальном масштабе, позволил сети удержаться и не дать еще одного блэкаута», — подчеркнул он.
Харченко отмечает, что очень трудно предсказывать, насколько существенными могут быть энергоограничения в Украине, потому что не известно, «какими будут следующие волны атак, какие будут попадания, какое оборудование уцелеет». По его словам, на сегодняшний день в Украине энергосеть повреждена по-разному, и даже при общем дефиците на уровне 20% есть регионы, где этот дефицит ощутимо существеннее, потому что туда трудно подать питание. В первую очередь это Киев, Харьков, Одесса, Херсон.
Харченко отметил, что украинские производители работают и пытаются поскорее поставлять оборудование, но львиную долю его везут из-за границы.
«Большая часть оборудования везется нами от партнеров, то есть импортируется», — сказал он.
Он подчеркнул, что нужно больше трансформаторов и соответствующего оборудования, которое позволяет восстанавливать сеть, и это оборудование также поступает в большом количестве, но это пока не высоковольтное оборудование для восстановления региональной сети.
«Здесь нам Азербайджан, прибалтийские страны помогают, Польша», — отметил эксперт. Он добавил, что сегодня есть оборудование для восстановления энергосистемы в Одессе.
Харченко отметил, что новое оборудование еще только заказывается и у него «долгая дорога в Украину», в частности, речь идет о первых высоковольтных трансформаторах, чтобы начать восстанавливать качество украинской сети.
«Раньше марта они в Украину не придут», — добавил он. По его словам, без этого оборудования восстановить полноценную работу передачи электричества с энергостанций потребителям невозможно.
По материалам:
УНІАН
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