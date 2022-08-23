В Украине разрабатывают систему онлайн-услуг для ветеранов — Шмыгаль
Государственные услуги должны быть доступны каждому ветерану войны, в Украине разрабатывают соответствующую онлайн-систему.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на ветеранском форуме «Защитники. Перекличка. Там где мы, там Украина», который транслировался вживую в эфире информационного телемарафона.
«Важная задача государства — сделать государственные услуги удобными и доступными для каждого ветерана. Впервые в Украине разрабатывается и внедряется система онлайн услуг для ветеранов», — сказал Глава правительства.
Он отметил, что одним из приоритетных направлений плана восстановления Украины является обеспечение социальной поддержки ветеранов и предоставление им государством возможностей безбарьерно реализовывать свой профессиональный потенциал.
Шмыгаль также подчеркнул, что государство гарантирует достойную поддержку семьям погибших защитников Украины.
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