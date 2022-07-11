В Украине разоблачили налоговых уклонистов: арестовано стекло на 60 млн грн — Finance.ua

В Украине разоблачили налоговых уклонистов: арестовано стекло на 60 млн грн Сегодня 19:30 — Криминал

В Украине разоблачили налоговых уклонистов: арестовано стекло на 60 млн грн, esbu.gov.ua

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили компанию с иностранными инвестициями в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«БЭБ обеспечило арест ТМЦ и средств на банковских счетах на сумму более 70 млн грн», — сказано в сообщении.

Речь идет о компании, учредителем которой является юридическое лицо, входящее в концерн государственных предприятий одной из соседних стран.

Установлено, что должностные лица предприятия в период 2020-2022 года организовали схему уклонения от уплаты налогов.

Компания импортировала стекло на таможенную территорию Украины для дальнейшей реализации через складские помещения. В целях увеличения расходов, приобретение указанных ТМЦ проводилось у связанного предприятия — нерезидента по завышенной стоимости. Таким образом, уменьшали прибыль на территории Украины при продаже импортируемых товаров, соответственно минимизировали налоги. Это привело к фактическому непоступлению средств в бюджет в сумме 11,3 млн грн.

По результатам санкционированных обысков складских и офисных помещений БЭБ выявлено стекло общей стоимостью 60 млн грн. На банковские счета, на которых находилось 10 млн грн, наложен арест.

Досудебное расследование уголовного производства, которое осуществляет Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины, продолжается.

В настоящее время стекло уже передано в АРМА, нанесененный государству ущерб в размере 11,3 млн грн перечислен в бюджет.

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