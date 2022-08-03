В Украине разоблачили фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и рубли — ОГП Сегодня 10:14 — Криминал

В Украине разоблачили фальшивомонетчиков, подделывавших доллары, евро и рубли — ОГП, www.gp.gov.ua

В Украине разоблачили межрегиональную группу фальшивомонетчиков, которые подделывали деньги и сбывали наркотики по почте.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram

По информации следствия, житель Житомирщины и его ранее судимые подельники организовали «бизнес» по продаже фальшивых денег. Всего им удалось сбыть 3250 долларов США, 1800 евро и 135 тысяч рублей. Также один из участников группы организовал продажу наркотиков, в том числе по почте.

«Между всеми участниками были четко распределены роли — контроль за действиями, поиск покупателей и продажа фальшивых денег. Подыскивал клиентов участник преступной группы, который находится в тюрьме. Правоохранители задержали организатора и исполнителя при попытке сбыта очередной партии фальшивых денег. За 200 тыс. грн они пытались реализовать 14 900 евро, а за отдельную плату планировали продать психотропное вещество МГМА», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Українська правда По материалам:

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