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В Украине разоблачили еще одну "финансовую пирамиду"

Криминал
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В Украине разоблачили еще одну &quot;финансовую пирамиду&quot;
В Украине разоблачили еще одну "финансовую пирамиду"
НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) во время мониторинга деятельности финансовых пирамид (сомнительных инвестиционных проектов) выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, который позиционирует себя как известный международный брокер.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Как работала схема? По данным пресс-службы, проект Pelliron не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий для предоставления соответствующих инвестиционных услуг на территории Украины, но при этом активно рекламировался на радиостанциях, в частности на «Хит FM».

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Комиссией был установлен заказчик размещения данной рекламы, которым оказалось ООО «Дабл Кейс». Этот проект под видом академии по обучению торговле на финансовых рынках активно привлекает новых клиентов и популяризирует проект Pelliron непосредственно на своей веб-странице.
По результатам рассмотрения ООО «Дабл Кейс» было оштрафовано на сумму 85 тысяч гривен.
Также проект Pelliron внесен в список сомнительных инвестиционных проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования незаконных финансовых операций и мошенничества «колл-центров» и «финансовых пирамид».
По материалам:
Finance.ua
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