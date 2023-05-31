В Украине разоблачили еще одну "финансовую пирамиду" Сегодня 17:48 — Криминал

В Украине разоблачили еще одну "финансовую пирамиду"

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) во время мониторинга деятельности финансовых пирамид (сомнительных инвестиционных проектов) выявила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, который позиционирует себя как известный международный брокер.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Как работала схема? По данным пресс-службы, проект Pelliron не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий для предоставления соответствующих инвестиционных услуг на территории Украины, но при этом активно рекламировался на радиостанциях, в частности на «Хит FM».

Комиссией был установлен заказчик размещения данной рекламы, которым оказалось ООО «Дабл Кейс». Этот проект под видом академии по обучению торговле на финансовых рынках активно привлекает новых клиентов и популяризирует проект Pelliron непосредственно на своей веб-странице.

По результатам рассмотрения ООО «Дабл Кейс» было оштрафовано на сумму 85 тысяч гривен.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе Также проект Pelliron внесен в список сомнительных инвестиционных проектов.приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Напомним, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования незаконных финансовых операций и мошенничества «колл-центров» и «финансовых пирамид».

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