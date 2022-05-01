В Украине растет спрос на валюту — Finance.ua

В Украине растет спрос на валюту

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В Украине растет спрос на валюту

В первый же день войны, развязанной россией против Украины, Национальный банк принял Постановление № 18, целью которого было взять под жесткий контроль ситуацию на валютном рынке страны. Для экономии валютных ресурсов банков была запрещена продажа валюты населению — как наличной, так и безналичной.

Любое ограничение сначала приводит к возникновению дефицита, а затем к поиску путей обхода ограничений. На фоне отсутствия продажи валюты в банках небанковские обменные пункты резко подняли цены на доллары и евро: в первые дни войны доллар продавали дороже 40 гривен, а евро доходил до 47-49 гривен. То есть разница между официальным и реальным («коммерческим») курсом доллара в начале войны достигала 30-40%.

Основной спрос на валюту в эти дни формировали беженцы. Постепенно, по мере того, как все больше украинцев покинуло страну, спасаясь от войны, поток беженцев стал ослабевать, в то же время стал ослабевать и спрос на иностранную валюту.

Впрочем, на данный момент украинцы ясно поняли, что о былой стабильности гривны можно забыть. Закончившиеся депозиты в национальной валюте и средства на карточных и текущих счетах начали переводить в доллары и евро: сначала не так активно, но потом, когда стало очевидно, что война будет длиться не один месяц — все больше и больше.

Еще одним фактором роста спроса на наличную валюту стал бизнес. Как и в бурных 90-х, все расчеты за товар сразу перешли в «жесткую» валюту.

Кроме того, теперь весь импорт, который ввозится в Украину и не вошел в список критического, приходилось оплачивать наличными и евро.

Второе дыхание получила контрабанда и поставка «серой» техники. За все это приходилось платить наличными.

В то же время объемы наличности, находящейся в обращении на теневом валютном рынке, стали меньше по вполне понятным причинам: приток валюты от «гастарбайтеров» упал до самых минимумов. Теперь уже никто не мог приехать на Пасху с заработанными в Европе евро или злотыми, и с автобусами, как ранее, почти не передавали.

Напротив, трудившиеся в соседних странах постарались максимально забрать к себе жен и детей. Да и банки перестали завозить наличную валюту самолетами, как они это делали в мирное время.

В стремлении хоть как-то сохранить резко обесценивающиеся сбережения, украинцы проявили недюжинную изобретательность, воспользовавшись недавно открывшимися возможностями.

Одни стали активно скупать криптовалюты и акции иностранных компаний, другие — изучать возможности использования зарубежных необанков (самым популярным стал английский Revolut), третьи — штурмовать международную систему платежей и переводов PayPal, которая наконец пришла в Украину.

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