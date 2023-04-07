В Украине раскрыли аферу с продажей дорогих авто — Finance.ua

В Украине раскрыли аферу с продажей дорогих авто
Правоохранители выявили и задержали злоумышленника, продававшего несуществующие автомобили.
Как стало известно, украинец обещал покупателям помочь в приобретении люксового автомобиля по цене меньше рыночной. Автомобили он предлагал купить на электронном аукционе СЕТАМ или обещал пригнать из-за границы. После получения денег мошенник прекращал выходить на связь с покупателем и не выполнял взятые на себя обязательства.
В ходе обысков у мошенника обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Также правоохранители обнаружили поддельные печати и бланки государственных учреждений.
По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч.ч. 2, 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет заключения с конфискацией имущества.
По предварительным данным, мужчина мог незаконно присвоить почти 100 тысяч долларов. Сколько доверчивых покупателей автомобилей он обманул, не сообщается.
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