В Украине раскрыли аферу с продажей дорогих авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине раскрыли аферу с продажей дорогих авто

Технологии&Авто
13
Правоохранители выявили и задержали злоумышленника, продававшего несуществующие автомобили.
Как стало известно, украинец обещал покупателям помочь в приобретении люксового автомобиля по цене меньше рыночной. Автомобили он предлагал купить на электронном аукционе СЕТАМ или обещал пригнать из-за границы. После получения денег мошенник прекращал выходить на связь с покупателем и не выполнял взятые на себя обязательства.
В ходе обысков у мошенника обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Также правоохранители обнаружили поддельные печати и бланки государственных учреждений.
По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч.ч. 2, 4 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — 12 лет заключения с конфискацией имущества.
По предварительным данным, мужчина мог незаконно присвоить почти 100 тысяч долларов. Сколько доверчивых покупателей автомобилей он обманул, не сообщается.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.