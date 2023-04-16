В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители

Личные финансы
31
В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители
В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители
В Украине стало меньше блокпостов. В Киеве и области их почти не осталось, в других областях они все еще есть. Особенно в областях, граничащих с территориями, где ведутся боевые действия.
Поэтому в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины решили напомнить, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.
В министерстве отметили, что для того, чтобы проверка прошла быстро и не принесла неудобств ни одной из сторон, следует соблюдать несколько несложных правил.
Некоторые из этих правил известны еще с начала войны, некоторые попали в список позже.
Правила прохождения блокпостов
  • приближаясь к обустроенному блокпосту, нужно сбавить скорость и подготовить свои документы;
  • снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;
  • остановитесь у знака или надписи «СТОП». Выключите фары и включите «аварийку»;
  • подождите, пока вам не подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам терробороны;
  • не выходите из машины, если вас не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;
  • по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
  • отъезжайте от блокпоста только после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ибо резкое повышение скорости может вызвать подозрение.
Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что во время прохождения блокпоста могут проверить документы всех, кто находится в машине, личные вещи, сам автомобиль, багаж и груз.
Проверку могут проводить уполномоченные лица — представители:
  • Национальной полиции Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Государственной миграционной службы Украины;
  • Государственной таможенной службы Украины.
По материалам:
Автотема
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.