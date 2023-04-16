В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители — Finance.ua

В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители Сегодня 05:01 — Личные финансы

В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители

В Украине стало меньше блокпостов. В Киеве и области их почти не осталось, в других областях они все еще есть. Особенно в областях, граничащих с территориями, где ведутся боевые действия.

Поэтому в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины решили напомнить, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.

В министерстве отметили, что для того, чтобы проверка прошла быстро и не принесла неудобств ни одной из сторон, следует соблюдать несколько несложных правил.

Некоторые из этих правил известны еще с начала войны, некоторые попали в список позже.

Правила прохождения блокпостов

приближаясь к обустроенному блокпосту, нужно сбавить скорость и подготовить свои документы;

снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;

остановитесь у знака или надписи «СТОП». Выключите фары и включите «аварийку»;

подождите, пока вам не подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам терробороны;

не выходите из машины, если вас не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;

по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;

отъезжайте от блокпоста только после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ибо резкое повышение скорости может вызвать подозрение.

Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что во время прохождения блокпоста могут проверить документы всех, кто находится в машине, личные вещи, сам автомобиль, багаж и груз.

Проверку могут проводить уполномоченные лица — представители:

Национальной полиции Украины;

Службы безопасности Украины;

Национальной гвардии Украины;

Вооруженных сил Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной миграционной службы Украины;

Государственной таможенной службы Украины.

Автотема По материалам:

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