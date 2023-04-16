В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители — Finance.ua

В Украине проводятся проверки автомобилей на блокпостах: что должны знать водители
В Украине стало меньше блокпостов. В Киеве и области их почти не осталось, в других областях они все еще есть. Особенно в областях, граничащих с территориями, где ведутся боевые действия.
Поэтому в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины решили напомнить, как правильно проходить процедуру контроля на блокпостах.
В министерстве отметили, что для того, чтобы проверка прошла быстро и не принесла неудобств ни одной из сторон, следует соблюдать несколько несложных правил.
Некоторые из этих правил известны еще с начала войны, некоторые попали в список позже.
Правила прохождения блокпостов
- приближаясь к обустроенному блокпосту, нужно сбавить скорость и подготовить свои документы;
- снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;
- остановитесь у знака или надписи «СТОП». Выключите фары и включите «аварийку»;
- подождите, пока вам не подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейским или работникам терробороны;
- не выходите из машины, если вас не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;
- по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;
- отъезжайте от блокпоста только после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ибо резкое повышение скорости может вызвать подозрение.
Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что во время прохождения блокпоста могут проверить документы всех, кто находится в машине, личные вещи, сам автомобиль, багаж и груз.
Проверку могут проводить уполномоченные лица — представители:
- Национальной полиции Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Национальной гвардии Украины;
- Вооруженных сил Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной миграционной службы Украины;
- Государственной таможенной службы Украины.
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