В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря — Finance.ua

В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря Сегодня 21:28 — Казна и Политика

В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря

В государственной системе "Прозорро.Продажи" объявили первые э-аукционы по продаже янтаря более чем на 13 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что первые онлайн-аукционы по продаже янтаря объявило Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины на основании решения Министерства финансов Украины.

Читайте также В феврале запланировано провести 50 аукционов по приватизации

В настоящее время объявлено 17 таких аукционов . Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен.

Стартовая стоимость самого дешевого лота - 3 тысячи гривен, самого дорогого - более 3 млн гривен.

Эти онлайн-аукционы должны пройти в системе "Прозорро.Продажи" 27 февраля 2023 года.

"Все запланированные торги будут проходить на повышение цены. Если лот не продастся на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения в системе появится объявление о повторных торгах", - отмечают в "Прозорро.Продажи".

Там добавляют, что будущие покупатели янтаря могут принять участие в торгах с любой площадки, которая аккредитована в системе "Прозорро.Продажи".

Список всех аккредитованных площадок по ссылке

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.