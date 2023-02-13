В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря — Finance.ua

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В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря

Казна и Политика
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В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря
В Украине проведут первые аукционы по продаже янтаря
В государственной системе "Прозорро.Продажи" объявили первые э-аукционы по продаже янтаря более чем на 13 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Прозорро.Продажи".
Отмечается, что первые онлайн-аукционы по продаже янтаря объявило Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины на основании решения Министерства финансов Украины.
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В настоящее время объявлено 17 таких аукционов. Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен.
Стартовая стоимость самого дешевого лота - 3 тысячи гривен, самого дорогого - более 3 млн гривен.
Эти онлайн-аукционы должны пройти в системе "Прозорро.Продажи" 27 февраля 2023 года.
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"Все запланированные торги будут проходить на повышение цены. Если лот не продастся на первом аукционе, в течение пяти рабочих дней после его завершения в системе появится объявление о повторных торгах", - отмечают в "Прозорро.Продажи".
Там добавляют, что будущие покупатели янтаря могут принять участие в торгах с любой площадки, которая аккредитована в системе "Прозорро.Продажи".
Список всех аккредитованных площадок по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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