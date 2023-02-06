В феврале запланировано провести 50 аукционов по приватизации — Finance.ua

В феврале запланировано провести 50 аукционов по приватизации
Кабмин в рамках «малой приватизации» в феврале рассчитывает на проведение около 50 аукционов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает «Укринформ».
«Почти 50 аукционов предусмотрены на февраль... Это объекты замороженного строительства, которые годами не были в эксплуатации, это производители металлопродукции, которые сейчас могут быть нужны для тех предприятий, которые занимаются релокацией и восстанавливают оборонное производство, это еще один спиртзавод на Буковине это производственное оборудование, которое просто можно использовать для возобновления производства», — сказал Немчинов.
Министр Кабинета Министров также рассказал, что еще один порт готовится Фондом государственного имущества к приватизации.
Немчинов добавил, что в феврале средства должны поступить в бюджет от проектов, реализованных в январе.
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