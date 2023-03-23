В Украине произвели партию аварийно-восстановительных автомобилей (фото) — Finance.ua
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В Украине произвели партию аварийно-восстановительных автомобилей (фото)

Казна и Политика
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Компания «Спец-Ком-Сервис», работающая под брендом «POLYCAR» и производящая различные варианты специальной техники для разных сфер бизнеса, недавно завершила работу над проектом, который предусматривал производство партии аварийно-восстановительных автомобилей.
В Украине произвели партию аварийно-восстановительных автомобилей (фото)
Об этом сообщает MMR со ссылкой на пресс-службу производителя.
«Учитывая, что аварийно-восстановительные автомобили чаще всего выполняют работу в городских условиях, оптимальным вариантом для этого стали шасси ISUZU NPR 75L-K», — говорится в сообщении.
Благодаря габаритным размерам, позволяющим разместить компактную надстройку, а также проверенную техническую составляющую самого основания и положительный опыт использования клиентом этих автомобилей, именно эта «база» была использована для выполнения заказа.
Фургон разделен на два отсека: технологический, для разного рода оборудования и отсека для комфортной перевозки ремонтной бригады.
Отметим, шасси ISUZU NPR 75L-K оснащается 155-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой МКПП.
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По материалам:
mmr.ua
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