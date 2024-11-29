В Украине прогнозируют существенный рост цен на хлеб — Finance.ua

В Украине прогнозируют существенный рост цен на хлеб Сегодня 06:50 — Личные финансы

В Украине до конца года будет расти цена на разные виды хлеба. Речь идет о подорожании на 10−15%. Это из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику. В частности, мука за год уже подорожала вдвое. Об этом сообщает Общественное.

Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, рост стоимости хлеба происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

«Речь идет о необходимости подорожания в пределах 10−15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже, это фактически ниже себестоимости, и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства и придет к тому, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители. То есть вынуждены будут остановиться», ― сообщил Юрий Дученко.

Цены на хлеб росли уже на 5−10% в течение лета и начале осени. Речь, в частности, о сортах массового потребления — пшеничный и батон. Они пользуются наибольшим спросом.

«В начале лета хлебники заявляли о значительном, мне кажется, подорожании. Речь шла даже о 30%. Но за лето и осень плавное произошло подорожание, но не на такой процент, как заявляли хлебники. За этот период дорожали главные составляющие, сырье. В первую очередь это касается муки, энергоносителей, зарплаты. Все эти факторы влияют на себестоимость хлеба. Логистика занимает значительную часть себестоимости», — прокомментировал Юрий Дученко.

Цена хлеба зависит и от урожая зерновых. Хватит ли сырья для внутреннего рынка, станет известно весной, сообщил Юрий Дученко.

agronews По материалам:

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