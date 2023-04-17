В Украине прогнозируют существенное увеличение производства подсолнечного масла — Finance.ua

В Украине прогнозируют существенное увеличение производства подсолнечного масла
Производство подсолнечного масла в Украине в 2023/24 МГ может увеличиться на 11% относительно уровня текущего сезона, достигнув примерно 5 млн тонн. Такой прогноз озвучили в ассоциации «Укролияпром», передает ИА «АПК-Информ».
Ожидается, что увеличению объемов производства будет способствовать прогнозируемый прирост урожая семян подсолнечника в 2023 г. и замедление экспорта из Украины масличного сырья. В частности, увеличения переработки можно ожидать, если экспорт семян подсолнечника в следующем сезоне сократится до 600 тыс. т.
Экспорт подсолнечного масла в новом сезоне, по предварительным оценкам ассоциации, может увеличиться до 4,7 млн т (+11% к показателю 2022/23 МГ), но многое в этом вопросе будет зависеть от дальнейшей работы зернового коридора.
Поделиться новостью