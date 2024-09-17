В Украине прогнозируют падение продаж авто с пробегом — Finance.ua

В Украине прогнозируют падение продаж авто с пробегом Сегодня 06:32 — Технологии&Авто

В Украине прогнозируют падение продаж авто с пробегом

Спрос на подержанные автомобили из-за границы в августе был рекордным за последние два года, но впоследствии ситуация может измениться.

Об этом рассказал глава ОС «Институт исследований авторынка» Станислав Бучацкий.

По его словам, в последний месяц лета украинцы приобрели более 25,7 тысячи ввезенных из-за границы подержанных автомобилей. Больше этот показатель был только вскоре после начала полномасштабного вторжения, в апреле-июле 2022 года, во время так называемой «нулевой растаможки». Тогда спрос был спровоцирован обратной ситуацией — отсутствием налога на авто.

По словам Станислава Бучацкого, рост количества подержанных автомобилей в Украине из-за границы произошел из-за анонсированного налога в 15%.

Уже вскоре рынок может сильно «просесть», и этому есть веская причина.

«Вероятнее всего, в сентябре, октябре и ноябре в статистике мы увидим падение. Причем достаточно серьезное, на 20−30%. Потому что те люди, которые уже это сделали (привезли и зарегистрировали автомобиль из-за границы. — Ред.), должны это растянуть на три месяца, а сделали это за месяц», — отмечает эксперт.

Таким образом, в следующие месяцы мы будем наблюдать довольно серьезное падение статистики регистрации машин из-за рубежа. Поскольку анонсированный налог заставил поторопиться людей, которые откладывали покупку на ближайшие месяцы.

MMR По материалам:

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