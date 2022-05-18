В Украине продлят всеобщую мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроект — Finance.ua

В Украине продлят всеобщую мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроект

Сегодня 14:11 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить свой указ о продлении всеобщей мобилизации.

Об этом говорится в законопроекте № 7390 от 18 мая.

Сам текст документа на данный момент отсутсвует на сайте парламента.

Изначальная мобилизация была введена 24 февраля.

Согласно указу она проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу документа.

Следовательно, она заканчивается 25 мая.

Новым законопроектом глава государства предлагает ее продлить.

Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с российскими оккупантами.

8 депутатов Верховной рады предлагают парламенту освободить от мобилизации преподавателей вузов, независимо от наличия у них научной степени.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине продолжается по плану, вероятно ее продлят после 24 мая.

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