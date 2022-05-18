В Украине продлят всеобщую мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроект — Finance.ua
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В Украине продлят всеобщую мобилизацию. Зеленский внес в Раду законопроект

Сегодня 14:11Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить свой указ о продлении всеобщей мобилизации.
Об этом говорится в законопроекте № 7390 от 18 мая.
Сам текст документа на данный момент отсутсвует на сайте парламента.
Изначальная мобилизация была введена 24 февраля.
Согласно указу она проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу документа.
Следовательно, она заканчивается 25 мая.
Новым законопроектом глава государства предлагает ее продлить.
Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с российскими оккупантами.
8 депутатов Верховной рады предлагают парламенту освободить от мобилизации преподавателей вузов, независимо от наличия у них научной степени.
Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине продолжается по плану, вероятно ее продлят после 24 мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українські Новини
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