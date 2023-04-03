В Украине пробурили газовую скважину с рекордным за 2,5 года объемом добычи — Finance.ua
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В Украине пробурили газовую скважину с рекордным за 2,5 года объемом добычи

Энергетика
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В Украине пробурили газовую скважину с рекордным за 2,5 года объемом добычи
В Украине пробурили газовую скважину с рекордным за 2,5 года объемом добычи
АО «Укргаздобыча» пробурило разведывательную скважину, которая имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, введенных в эксплуатацию за последние 2,5 года.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
Новая скважина открыла новую нефтегазовую залежь на уже истощенном месторождении. Суточный дебит составляет более 460 тыс. куб. м газа.
В НАК отмечают, что это стало возможным благодаря современным подходам к обработке геологической информации, в частности, материалов 3D сейсморазведки, что позволило идентифицировать ранее неразведанную залежь и определить оптимальную точку для бурения.

Справка Finance.ua:

АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило в марте две скважины суточным дебитом 300-400 тыс. куб. м.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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