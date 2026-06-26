В Украине приостанавливают услугу переноса мобильных номеров

Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» и поставщики электронных коммуникационных услуг должны обеспечить временную приостановку процессов переноса номеров.
Речь идет о ЧАО «Киевстар», ЧАО «ПФ Украина», ООО «Лайфселл», ООО «Тримоб», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ООО «Лайкамобайл Украина».
Поставщики электронных коммуникационных услуг должны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров.
Миграция мобильного номера
Ранее мы сообщали, что в мае 2020 года в Украине заработала услуга смены мобильного оператора с возможностью сохранить свой номер — MNP (Mobile Number Portability).
Услуга смены оператора с сохранением номера бесплатная. Воспользоваться ею могут только зарегистрированные пользователи мобильной связи. Зарегистрировать номер можно, заполнив заявку на сайте оператора или посетив центр обслуживания абонентов с паспортом и кодом. Инструкция, как перевести свой номер другому оператору.