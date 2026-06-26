В Украине приостанавливают услугу переноса мобильных номеров Сегодня 16:23 — Технологии&Авто

Смартфон в руках

С 29 июня по 1 июля услуга переноса мобильных номеров в Украине будет приостановлена.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

Что об этом известно

Комиссия одобрила распоряжение от 24.06.2026 по временной приостановке процессов переноса номеров с 08:30 29.06.2026 по 17:30 01.07.2026.

Возобновление процессов переноса номеров будет с 08:30 02.07.2026.

Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» и поставщики электронных коммуникационных услуг должны обеспечить временную приостановку процессов переноса номеров.

Речь идет о ЧАО «Киевстар», ЧАО «ПФ Украина», ООО «Лайфселл», ООО «Тримоб», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ООО «Лайкамобайл Украина».

Поставщики электронных коммуникационных услуг должны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров.

Миграция мобильного номера

Ранее мы сообщали, что в мае 2020 года в Украине заработала услуга смены мобильного оператора с возможностью сохранить свой номер — MNP (Mobile Number Portability).

Услуга смены оператора с сохранением номера бесплатная. Воспользоваться ею могут только зарегистрированные пользователи мобильной связи. Зарегистрировать номер можно, заполнив заявку на сайте оператора или посетив центр обслуживания абонентов с паспортом и кодом. Инструкция, как перевести свой номер другому оператору.

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