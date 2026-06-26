0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине приостанавливают услугу переноса мобильных номеров

Технологии&Авто
21
Смартфон в руках
Смартфон в руках
С 29 июня по 1 июля услуга переноса мобильных номеров в Украине будет приостановлена.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи.

Что об этом известно

Комиссия одобрила распоряжение от 24.06.2026 по временной приостановке процессов переноса номеров с 08:30 29.06.2026 по 17:30 01.07.2026.
Возобновление процессов переноса номеров будет с 08:30 02.07.2026.
Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» и поставщики электронных коммуникационных услуг должны обеспечить временную приостановку процессов переноса номеров.
Речь идет о ЧАО «Киевстар», ЧАО «ПФ Украина», ООО «Лайфселл», ООО «Тримоб», ООО «Интернациональные телекоммуникации», ООО «Лайкамобайл Украина».
Поставщики электронных коммуникационных услуг должны проинформировать абонентов о временном приостановлении процессов переноса номеров.

Миграция мобильного номера

Ранее мы сообщали, что в мае 2020 года в Украине заработала услуга смены мобильного оператора с возможностью сохранить свой номер — MNP (Mobile Number Portability).
Услуга смены оператора с сохранением номера бесплатная. Воспользоваться ею могут только зарегистрированные пользователи мобильной связи. Зарегистрировать номер можно, заполнив заявку на сайте оператора или посетив центр обслуживания абонентов с паспортом и кодом. Инструкция, как перевести свой номер другому оператору.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КиевстарLifecellVodafone
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems